Jutro premiera Xbox Series X. Microsoft rzuca wyzwanie Sony

Mijająca właśnie generacja konsol nie udała się Microsoftowi. Xbox One miał stać się hitem, który rozbije hegemonię Sony na konsolowym rynku. Jak się skończyło, wiadomo. Firma sprzedała około 50 mln urządzeń, co nie jest złym wynikiem, ale PlayStation rozeszło się w liczbie ponad 112 mln kopii. Ba, Nintendo Switch, który zadebiutował cztery lata po Xbox One, trafił do niemal 70 mln graczy.

