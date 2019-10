Cyberpunk: Keanu Reeves przemówi głosem Żebrowskiego

W kobiecej roli V, głównej postaci gry, fani usłyszą Lidię Sadową. A to oznacza, że głos znany choćby z „Krainy Lodu” teraz usłyszymy w trakcie zabawy przed komputerem. Dla Sadowej to jednak nie pierwszyzna. Na koncie ma bowiem dubbing w topowej grze „Until Dawn”. Podobnie zresztą jak Kamil Kula znany z gry „Call of Duty: WWII”. On wcieli się w męską wersję V.