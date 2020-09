Punkowi piraci gier z Polski wychodzą w świat

Zakłada wydawanie czterech gier na rok – czyli premiera ma przypadać raz na kwartał. Spółka do tej pory wydała trzy gry z serii „Escape Room VR”, które sprzedały się w łącznej liczbie ponad 90 tys. egzemplarzy, ponadto w przygotowaniu ma cztery kolejne tytuły, z czego dwa powinny mieć premierę w 2020 r. Najbliższa gra – „Danger! Covid-19” – ukaże się pod koniec września. Łącznie, do końca 2021 roku, spółka planuje wyprodukować i wydać sześć nowych gier.

„W lutym 2020 r. zarząd podjął działania, które doprowadziły do istotnej zmiany przedmiotu działalności (…). Wpłynie to pozytywnie na długoterminowy rozwój działalności PunkPirates, gdyż umożliwi działalność w szybko rozwijającym się sektorze rynku wirtualnej rzeczywistości” – napisał zarząd w raporcie półrocznym. Podkreślił, że wirtualna rzeczywistość to dynamicznie rozwijający się segment rynku, który według analityków wzrośnie dziesięciokrotnie do 2023 r. (w 2019 r. był warty ok. 13 mld dol.), a prognozowany wzrost do roku 2025 szacowany jest na około 25 proc. rocznie.