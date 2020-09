Premiera nowej konsoli Sony. Jest wabik, ale gry podrożeją

Sony zaskoczyło, bowiem – poza „tradycyjną” konsolą z napędem optycznym, do sprzedaży wprowadzi bliźniaczy sprzęt, ale bez niebieskiego lasera Blu-ray. A to oznacza, że gracze, którzy zdecydują się na taką wersję, nie będą mogli kupować płyt, a jedynie „ściągać” interesujące ich tytuły online. I właśnie mocne zaangażowanie się Sony w dystrybucję gier w wersji cyfrowej to kluczowy element strategii związanej z wdrożeniem PS5.

Daniel Ahmad, ekspert rynku gier, analityk w Niko Partners, uważa, że to świetna zagrywka producenta – wielu klientów skusi się na tańszy sprzęt, ale w przyszłości nie będzie mogło kupować gier na płytach, na których Sony ma niższą marżę (ok. 30 proc.). Ta zdecydowanie wyższa jest (ok. 50 proc.) na tytułach cyfrowych sprzedawanych z własnego e-sklepu japońskiej firmy. Ekspert na Twitterze wskazuje jednocześnie, że już teraz cyfrowa dystrybucja gier zdominowała ten rynek. „Ostatnie dane finansowe Sony pokazują, że między lipcem 2019 r. a końcem czerwca 2020 r., w cyfrowy sposób sprzedano ok. 60 proc. gier na PS4” – pisze Ahmad.