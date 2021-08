Bunt u producenta Call of Duty. Nękanie kobiet i manipulacje

Prezes firmy Activision Blizzard, produkującej popularne gry wideo przyznał, że odpowiedź na pozew i krytykę jego firmy była „nieodpowiednia”.

Bobby Kotick publicznie przyznał się do błędu – zezwalanie na tzw. frat boy, czyli kulturę pracy rodem z męskiego bractwa było niewłaściwe. Zrobił to jednak po buncie pracowników i inwestorów. I po specjalnym raporcie. Poniżej dalsza część artykułu

Kalifornijski departament do spraw uczciwego zatrudnienia wytoczył sprawę przeciwko Activision Blizzard. To efekt ponad 2-letniego śledztwa dotyczącego nękania kobiet oraz nierówności płacowych na tle płci. Twórcy raportu przytaczają przykład pracowniczki, której nagie zdjęcia wysyłali sobie koledzy z pracy, do tego w trakcie firmowej imprezy świątecznej. Później – podczas wyjazdu z przełożonym – kobieta popełniła samobójstwo.

Activision Blizzard został w lipcu tego roku pozwany przez pracowników w związku z toksycznym środowiskiem pracy, licznymi przypadkami nadużyć, sytuacjami, gdzie w firmie dochodziło do molestowania seksualnego oraz nękania. Miesiąc temu firma zapowiedziała, że w sądzie udowodni, iż zarzuty zawarte w pozwie nie są prawdziwe, a informacje na temat przemocy wyolbrzymione i nieadekwatne. A Bobb Kotick powiedział pracownikom, że firma zatrudnia kancelarię prawną WilmerHale, która przeprowadzi audyt w tej sprawie. Kancelaria jest znana z tego, że działa w interesie korporacji, a nie związków zawodowych.

Pracownicy Activision Blizzard bardzo źle przyjęli jego wystąpienie i teraz domagają się, by firma zerwała współpracę z kancelarią. W liście otwartym do kierownictwa firmy nawiązali także do doświadczeń pracowników Amazona i Ubera, którzy mieli już z nią do czynienia. W mediach kancelaria jest określana jako „torpeda na związki zawodowe”.

Kilku byłych pracowników szczegółowo opisało swoje doświadczenia z Activision Blizzard w mediach społecznościowych od czasu wniesienia pozwu, a ponad 2000 obecnych i byłych pracowników podpisało petycję, w której pierwsza, agresywna reakcja firmy została odrzucona jako „odrażająca i obraźliwa”.

Ponad 1000 pracowników Activision Blizzard wzięło udział w proteście i strajku. Skutkiem jest m.in. zatrzymanie prac przy grze World of Warcraft. Manifestacje przeciwko szefom Activision Blizzard mają miejsce nie tylko w firmie, ale także w grach wideo należących do tego wydawcy. Fani World of Warcraft zorganizowali siedzący protest, jednocześnie zbierając środki na szczytny cel.

To jednak nie koniec kłopotów firmy. Część inwestorów pozwała ją za publikowanie fałszywych oświadczeń w latach 2016 – 2021. Główny zarzut to „manipulowanie informacjami w relacji z udziałowcami co miało doprowadzić do sztucznego zawyżenia akcji”. W sprawie pośredniczy prestiżowa kancelaria prawna Rosen Law i pozew obejmuje wszystkie osoby, które handlowały akcjami spółki między 2016 a 2021 rokiem.

Activision Blizzard, dawniej Activision to amerykański wydawca i producent takich gier jak Candy Crush, Call of Duty, Guitar Hero czy z serii World of Warcraft. Obecnie jest drugim co do wielkości wydawcą gier komputerów na świecie, zaraz po Electronic Arts.