Gry wideo kozłem ofiarnym strzelanin w USA

Jest to krzywdząca opinia – pisze portal The Verge – szczególnie ze względu na to, że podczas ostatnich incydentów nie wykazano powiązania gier wideo z zamachowcami. W tym roku w USA było więcej strzelanin niż dotychczasowych dni. Gry wideo nadają się świetnie do obwiniania, a starsze pokolenie z łatwością uzna je za decydujący czynnik, który popycha młodych ludzi do przeprowadzania ataków z użyciem broni.