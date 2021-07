Nadciąga polski RoboCop. Gra może być światowym hitem

Po sukcesie gry w świecie Terminatora studio liczy co najmniej na powtórkę w kontekście historii z udziałem cyber policjanta. Wygląda na to, że fani będą mogli wcielić się w postać znanego z ekranów robota, by strzec porządku w mieście ogarniętym przemocą. Na razie wiadomo jedynie, że będzie to strzelanka z perspektywy pierwszej osoby i dostępna będzie na komputerach oraz konsolach. Więcej szczegółów trzymanych jest w tajemnicy. Na potencjalny hit z Polski gracze muszą jednak poczekać. Premiera zaplanowana została bowiem dopiero na 2023 r.