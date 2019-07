Producenci gier są 10 razy więcej warci niż polski rynek

Ich akcje są warte w sumie około 25 mld zł – wynika z naszych szacunków. Gdyby do tego zestawienia dodać Techland, który według PMR planuje debiut najwcześniej w 2020 r., otrzymalibyśmy grubo ponad 30 mld zł.

Najistotniejszą część polskiego rynku gier stanowią przychody ze sprzedaży tytułów na komputery PC i konsole oraz dedykowanych im płatnych dodatków. Coraz większy udział zyskują natomiast wydatki na gry i dodatki do gier mobilnych, przeglądarkowych i społecznościowych. Związane jest to z coraz większą popularnością urządzeń mobilnych i lepszym dostępem do internetu oraz z rosnącą jednocześnie popularnością gier darmowych.