Elon Musk wciąż stawia na „Cyberpunka”. Pokazał go w Tesli

Miliarder już niejednokrotnie udowadniał, że jest zainteresowany twórczością CD Projektu. Teraz zrobił to po raz kolejny. Podczas prezentacji Tesli Model S Plaid oraz Plaid+, czyli udoskonalonych wersji elektrycznego Modelu S, pokazał możliwości wewnętrznego systemu rozrywki w aucie. Na komputerze pokładowym uruchomiono właśnie grę „Cyberpunk 2077”. Co więcej, okazało się, że tytuł, z którym gracze mieli wiele problemów technicznych, prezentował się znacznie lepiej niż na konsoli PS4.

Nowy samochód będzie dysponował mocą 10 teraflopów, a to oznacza, że to prawdziwa maszynka dla fanów gier wideo. System rozrywki będzie bowiem w stanie konkurować z PlayStation 5 (konstrukcję systemu Tesli oparto o procesor AMD Ryzen i układ graficzny AMD Navi 23). P asażerowie będą mogli grać na 17-calowym ekranie, wyświetlającym w rozdzielczości 2200×1300, a dodatkowo na wyposażeniu dostaną bezprzewodowego pada.

Model S can play cyber punk in the car. Ps5 level of gaming. @elonmusk pic.twitter.com/dLDcezB10p

— Tesla Owners of Silicon Valley (@teslaownersSV) June 11, 2021