Polska firma zapowiedziała horror w Los Angeles

Krakowska spółka nieoczekiwanie zaprezentowała trailer nowej gry „Blair Witch” i zapowiedziała jej premierę już na 30 sierpnia. Notowania akcji szybują.

W poniedziałek po południu walory spółki Bloober Team, notowanej na rynku NewConnect, drożeją o ponad 20 proc. do 50 zł. To reakcja na zapowiedź nowej gry, która była totalną niespodzianką – wcześniej spółka sygnalizowała, że jedzie do Los Angeles, by prezentować grę „Layers of Fear 2”, która miała premierę pod koniec maja. Tymczasem podczas imprez i konferencji, towarzyszących rozpoczynającym się jutro targom E3, Bloober Team zaprezentował trailer „Blair Witch” i zapowiedział premierę tego tytułu już na 30 sierpnia 2019.

Studio realizuje nową grę wspólnie z Microsoft Corporation. O podpisaniu umowy w tym zakresie Bloober Team poinformował 6 czerwca. Premierę „Blair Witch” zapowiedziano na platformach XboX i PC.

Zapowiedź nowej gry wywindowała kapitalizację Bloobera do obecnych niemal 90 mln zł.

Bloober Team specjalizuje się w produkcji gier z gatunku horrorów psychologicznych. „Blair Witch” – bazujący na popularnej niegdyś serii filmów z tego gatunku – wydaje się idealnie pasować do portfela krakowskiego studia.