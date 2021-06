W piątek debiut kolejnego „Snipera” z CI Games. Kto następny?

Najbliżej jest debiut „Sniper Ghost Warrior Contracts 2” – odbędzie się 4 czerwca. Gra autorstwa CI Games zadebiutuje na PS4, Xbox One, Xbox Series X|S oraz PC. W następnej kolejności tytuł będzie dostępny też na PS5. Spółka zapowiedziała, że pierwszy większy dodatek do gry będzie dostępny za darmo dla graczy na wszystkich platformach.

CI Games jest znane na świecie przede wszystkim z serii „Sniper” (ponad 11 mln sprzedanych egzemplarzy) czy „Lords of the Fallen” (ponad 3 mln). Deklaruje, że „Sniper Ghost Warrior Contracts 2” przeniesie grę z tej bestsellerowej serii na nowy poziom. Ulepszona grafika i silnik mają pozwolić graczom oddać strzały do celów oddalonych o ponad kilometr, zwiedzić olbrzymie mapy oraz używać realistycznych broni i gadżetów.