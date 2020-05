PlayStation zyskało ponad 2 mln graczy. Dzięki epidemii

Najnowsze dane pokazują, że tylko w I kwartale br. liczba subskrybentów PS Plus, serwisu dedykowanego właśnie konsoli Sony (użytkownicy w zamian za abonament zyskują m.in. dostęp do darmowych gier i promocji), wzrosła globalnie o 2,7 mln osób. A to oznacza, że z PlayStation Plus na świecie korzysta już w sumie 41,5 mln użytkowników – podał Kenichiro Yoshida, prezes Sony.

Poniżej dalsza część artykułu