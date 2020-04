Hollywood sięga po polski horror

Dla polskiego studia przenoszenie gry na kinowy ekran to wcale nie debiut. Już wcześniej inna hollywoodzka wytwórnia – Zero Gravity (w filmografii ma np. film „Chaos” z Jasonem Stathamem i Wesleyem Snipesem) – zdecydowała o filmowej adaptacji gry „Observer”. W głównej roli pewnie zobaczylibyśmy Rutgera Hauera, bo to właśnie ten niegdyś niezwykle popularny aktor wystąpił w grze. Niestety, zmarł w zeszłym roku. Nie oznacza to jednak, że żegnamy się z rolą Hauera. Bloober Team pracuje bowiem nad odświeżoną wersją „Observera”, która ma trafić w IV kwartale br. na konsole najnowszej nowej generacji.