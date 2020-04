Zmuszasz do utrzymania dystansu mijanych przechodniów. Pomysł Japończyków

Gubernatorka Tokio Yuriko Koike może tylko apelować do mieszkańców 36-milionowej metropolii o „mitsu desu” czyli społeczne dystansowanie się. A w międzyczasie ścierać się z premierem Shinzo Abe o to, jakie środki powinno się stosować w walce z epidemią. Yuriko Koike na codziennych briefingach występuje w masce i prosi mieszkańców, by zachowywali odstęp, unikali tłumów i zamkniętych przestrzeni. Gubernatorka ma powody do ponawiania próśb – ponad jedna czwarta z 11 tysięcy przypadków Covid-19 w Japonii została odnotowana w Tokio.