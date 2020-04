Wielki popyt na gry, ale studia przekładają premiery

Wzrost zainteresowania grami to tylko jedna strona medalu, a wyzwań systematycznie przybywa. Pod znakiem zapytania stoją terminowe premiery konsol nowych generacji. Z zagranicy zaczynają też napływać informacje o kolejnych przełożonych premierach. Ofiarą koronawirusa padł „Wasteland 3” autorstwa Inxile Enterainment, również Sony poinformowało o opóźnieniu kilku tytułów, w tym „The Last of Us: Part II” i „Marvel’s Iron Man VR”. Eksperci podkreślają, że powodem opóźnień w przypadku tych dwóch gier nie jest potrzeba ich dopracowania, ale raczej kłopoty logistyczne z premierą w okresie pandemii (np. zapewnienie odpowiedniej liczby gier na półkach sklepowych).