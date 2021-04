Dziś debiutuje polska gra, która chce zastąpić Cyberpunka

Premiera odbędzie się 1 kwietnia, ale już wcześniej gracze dostali namiastkę gry: People Can Fly zdecydowało się na nietypowy ruch i od 25 lutego udostępniło bezpłatne demo. Spotkało się ono z bardzo dużym zainteresowaniem: w ciągu zaledwie tygodnia zostało pobrane 2 miliony razy. Wydawcą „Outriders” jest japoński koncern Square Enix. Jaka jest geneza gry?

– Gdy w 2015 r. opuściliśmy Epic Games i ponownie staliśmy się niezależni, wiedzieliśmy, że chcemy jak najszybciej zrealizować własny projekt. Wiedzieliśmy też, że chcemy zrobić shootera, bo takie jest DNA studia. Biznesowo była to więc nasza wspólna decyzja, moja i wspólników. Pomysłodawcą „Outriders” jest jeden z nich, obecny dyrektor kreatywny PCF Bartosz Kmita – opowiada Sebastian Wojciechowski, wiodący akcjonariusz i prezes People Can Fly. Dodaje, że nastroje w studiu są dobre.

People Can Fly to studio z segmentu AAA, czyli dużych, wysokobudżetowych produkcji. Oprócz People Can Fly nad Wisłą mamy jeszcze tylko dwie firmy, które tworzą tego typu gry: CD Projekt („Wiedźmin”, „Cyberpunk”) oraz Techland („Dying Light”).