Moda wchodzi do hitowych gier. Burberry tworzy postać i ubrania

Yao będzie mogła nosić charakterystyczny, kraciasty trencz charakterystyczny dla domu mody Burberry. Dwie tzw. skórki zostały zaprojektowane z myślą o duchu natury, którego uosabia Yao. Będą dostępne do kupienia tylko dla graczy z Chin kontynentalnych. Na razie jednak nie ma jeszcze informacji o dacie ich premiery.

Według danych TiMi Studios gra „Honor of Kings” osiągała średnio 100 mln graczy dziennie w listopadzie 2020 r. Zachodnia wersja gry – „Arena of Valor” – została wydana w 2017 r.

Nie jest to pierwsza współpraca marki projektanckiej i twórców gier wideo. Główny bohater japońskiej gry „Final Fantasy XIII” posłużył jako model dla domu mody Louis Vuitton oraz Prada, a marka streetwearowa Bape zaprojektowała skórki do koreańskiej gry „PUBG Mobile”. Louis Vuitton projektował także dla „League of Legends”.