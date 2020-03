Polskie studia skurczyły się o 8 mld zł. Ale już odzyskują masę

Największym studiem notowanym na GPW niezmiennie jest CD Projekt. Niedawno opublikował komunikat informujący o przejściu na pracę zdalną. Uspokoił, że wrześniowy termin premiery „Cyberpunka” nie jest zagrożony. W środę kapitalizacja CD Projektu wynosiła 25,3 mld zł. Była nieznacznie wyższa niż wycena PZU. To oznacza, że twórca „Wiedźmina” jest drugą co do wartości krajową spółką na GPW – po PKO BP.