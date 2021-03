Platforma do gier dla dzieci warta 40 mld dol. Czas na starszych

Roblox to platforma do gier, na której gracze mogą sami tworzyć świat dzięki prostym narzędziom i rywalizować lub współpracować z innymi użytkownikami. Spółka zadebiutowała w środę na amerykańskiej giełdzie i pierwszego dnia notowania wzrosły o 55 proc., do 69,47 dol. Dzięki temu kapitalizacja spółki wyniosła 38,3 mld dol. Dla porównania to więcej niż rynkowa wartość Electronic Arts, producenta takich gier jak m.in. Battlefield, Need for Speed, czy FIFA. Większą ma natomiast Activision Blizzard, którego kapitalizacja wynosi ponad 70 mld dol.

Poniżej dalsza część artykułu