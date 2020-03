Nowe gry od Varsav Game Studios

– Nasze plany na ten rok to bardzo intensywna praca większości naszego czterdziestoosobowego zespołu nad grą „Giants Uprising”, prace preprodukcyjne i rozpoczęcie produkcji tytułu o tzw. kodowej nazwie „Aria” – zapowiada Łukasz Rosiński, wiceprezes Varsav Game Studios. Dodaje, że spółka wraca też do prac nad grą „AR Kicker”, która została przemodelowana i wkracza w etap badawczo-rozwojowy oraz produkcyjny.

Varsav Game Studios jest obecnie wyceniane na 48 mln zł, a za jedną akcję we wtorek po południu trzeba było zapłacić prawie 2,4 zł. Varsav Game Studios ma udziały w spółce Ovid Works, która szykuje się do debiutu na rynku NewConnect. Jest na nim notowanych już niemal 30 reprezentantów tej branży. Ich liczba sukcesywnie rośnie, mimo iż część studiów przenosi się na rynek główny. Taki plan ma m.in. Creepy Jar. Jego kapitalizacja już mu na to pozwala – i to z nawiązką. Na 26 marca zwołano walne zgromadzenie akcjonariuszy studia, które będzie decydować o przeprowadzce na GPW.