Startuje duża impreza e-sportowa. Budzi kontrowersje

Z tego trzy czwarte (ok. 637 mln dol.) ma stanowić finansowanie przez sponsorów. Z kolei ponad 185 mln dol. przyniosłaby sprzedaż praw medialnych do wydarzeń e-sportowych (m.in. transmisje rozgrywek). Newzoo przewiduje, że, mimo wybuchu epidemii w Chinach, kraj ten pozostanie liderem – rynek e-sportu ma być tam wart w br. 385 mln dol. Dla porównania w Ameryce Płn. to ponad 252 mln dol., a w Europie Zach. – 201 mln dol.

