Najpopularniejsze gry w Polsce. Zwycięzca jest jeden

Rynek gier wideo rozwija się w błyskawicznym tempie – tylko w ub. r. na ten rodzaj rozrywki wydano na świecie ponad 120 mld dol. Sieć MediaMarkt sprawdziła, po jakie tytuły najchętniej sięgają Polacy.

W zestawieniu najchętniej kupowanych gier – zarówno w całym 2019 r., jak i w styczniu br. – wygrywa wydana pod koniec września „FIFA 20”. W rankingu za 2019 r. drugim i trzecim miejscu znalazły się: wydana na platformę PlayStation4 gra „Star Wars Jedi: Upadły Zakon” i „Minecraft”. Tuż za podium uplasowała się z kolei produkcja „Call of Duty Modern Warfare”. Poniżej dalsza część artykułu

Według MediaMarkt w styczniu 2020 r. Polacy najchętniej sięgali po takie tytuły, jak – oprócz wspomnianej gry „FIFA” – m.in. „The Sims 4 Uniwersytet”, wydany na Nintendo Switch „Pokemon Sword/Shield”. Miejsce na podium mają zaś już wspomniane „Minecraft” oraz „Star Wars”. – Rośnie zainteresowanie gamingiem i ten trend dotyczy różnych grup wiekowych. Przekłada się to na dynamiczny wzrost zainteresowania grami, ale również konsolami do gier i akcesoriami – komentuje Mariusz Bocian z działu zakupu w MediaMarkt.

Jego zdaniem ekscytującym wydarzeniem w segmencie gamingowym będzie w tym roku wypuszczenie konsoli nowej generacji – PlayStation 5. – Sony zapowiada, że produkt wyróżni się na rynku nie tylko obsługą rozdzielczości 8K, ale także wsteczną kompatybilnością z obsługą gier z poprzednich modeli konsoli – dodaje.

W 2020 r. na graczy czekają gorące premiery. Najbardziej wyczekiwaną jest z pewnością „Cyberpunk 2077”, komputerowa adaptacja papierowej gry fabularnej Cyberpunk 2020 osadzona 57 lat później w otwartym świecie fikcyjnego, dystopijnego Night City. Propozycja autorstwa polskiego studia CD Projekt Red to rozrywka dostępna na wszystkich platformach (Stadia, Microsoft Windows, PlayStation 4 i Xbox One). Wśród spodziewanych hitów będzie także druga część przeboju „The Last of Us”. Propozycja autorstwa amerykańskiego studia Naughty Dog to produkt na konsolę Sony. Premierę gry zaplanowano na 29 maja.

TOP 10 NAJLEPIEJ SPRZEDAJĄCYCH SIĘ GIER W SIECI MediaMarkt

(w 2019 roku)

PS4 FIFA 20

PS4 STAR WARS JEDI: UPADŁY ZAKON

PS4 MINECRAFT

PS4 CALL OF DUTY MODERN WARFARE

XBOX ONE FIFA 20

SWITCH POKEMON SWORD

PS4 NEED FOR SPEED HEAT

PS4 HITS GOD OF WAR

THE SIMS 4 UNIWERSYTET

TOM CLANCY’S GHOST RECON BREAKPOINT

TOP 10 NAJLEPIEJ SPRZEDAJĄCYCH SIĘ GIER W SIECI MediaMarkt

(w styczniu 2020 roku)

PS4 FIFA 20

PS4 MINECRAFT

PS4 STAR WARS JEDI: UPADŁY ZAKON

THE SIMS 4 UNIWERSYTET

PS4 GRAND THEFT AUTO V EDYCJA PREMIUM

SWITCH THE LEGEND OF ZELDA BREATH OF THE WILD

SWITCH POKEMON SHIELD

PS4 HITS GOD OF WAR

PS4 NEED FOR SPEED HEAT

XBOX ONE FIFA 20