Jak hakerzy uderzyli na CD Projekt. Mail czy konto pracownika?

Dariusz Woźniak z firmy Marken, dystrybutora rozwiązań Bitdefender w Polsce, twierdzi, że do tej pory nie słyszał o przypadkach, w których producent gier jest atakowany przez konkurenta. – Choć zawsze może zdarzyć się ten pierwszy raz, tym bardziej, że gra w tym segmencie toczy się o bardzo wysokie stawki. Jednak wiele wskazuje na to, że za atakiem na CD Projekt stoi grupa hakerów ransomware – tłumaczy.

Jego zdaniem był to atak przygotowany i wycelowany specjalnie w CD Projekt. – W trakcie ataku zostało użyte m.in. oprogramowanie typu ransomware, które spowodowało zaszyfrowanie części danych. Nie wiemy, co dokładnie zaszło w tym przypadku, ale nasze doświadczenia pokazują, że zdecydowana większość udanych ataków tego typu rozpoczyna się od komunikacji mailowej. W wiadomości kierowanej do konkretnego użytkownika, bądź kilku użytkowników, zostaje przemycone złośliwe oprogramowanie, które otwiera atakującym drzwi do dalszych działań – opisuje możliwy scenariusz cyberataku Piotr Czopik.