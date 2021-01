Światowy lider horrorów z Krakowa startuje jutro z „The Medium”

– Mam nadzieję, że jest w społeczeństwie coraz większa świadomość, że nikt jeszcze nie zebrał ze sobą niczego na “drugą stronę” i najważniejsze jest to co po sobie temu światu zostawimy. „The Medium” daje mi poczucie, że choć w małej części jest to również mój wkład w historię elektronicznej rozrywki. Bez względu na to jak gra zostanie odebrana – jakie będą recenzje i wyniki sprzedażowe – wiem, że dokonaliśmy tego o czym marzyliśmy – mówi szef Bloobera. Dodaje, że studio weszło na nigdy nie zdobyty szczyt. I to w najbardziej niesprzyjających warunkach.