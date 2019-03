Gwiazdy e-sportu wkrótce będą zarabiać tyle co piłkarze

Młodzieży nie chce się już nawet grać. Wolą oglądać, jak kto inny to robi. Streamerzy, osoby dostarczające im rozrywki, mogą zarabiać na takiej działalności ogromne pieniądze.

Tyler Blevins, najbardziej popularny streamer na świecie, za zagranie przez kilka godzin w „Apex Legends” dostał od producenta gier Electronic Arts 1 mln dol. – twierdzi agencja Reuters.

Znany w środowisku jako Ninja został wybrany przez amerykański koncern razem z innymi popularnymi streamerami. Zadanie było proste – grać przez kilka godzin po premierze i transmitować to w świat. Akcja marketingowa opłaciła się, bo po 3 dniach w „Apex Legends” grało już 10 mln ludzi (gra miała premierę 4 lutego). EA twierdzi, że elementem promocji był wpis na Tweeterze 5 lutego i granie do południa.

Apex Legends to hit ostatnich miesięcy

Na Twitchu (platformie do streamowania) sam Ninja ma 13 mln subskrybentów. 1 mln dol. może wydawać się dużo, ale Ninja jest przyzwyczajony do takich pieniędzy. W jednym z wywiadów zdradził, że miesięcznie zarabia ok. 500 tys. dolarów, czasem znacznie więcej.

EA za te same działania zapłaciło również polsko-kanadyjskiemu streamerowi o pseudonimie „Shroud”. Na Twitchu ogląda go prawie 6 mln ludzi.

„Apex Legends” to darmowa sieciowa strzelanka typu battle royale, segmencie w którym obecnie jest gorąco. Mimo, że gra jest darmowa, wydawcy zarabiają krocie na mikrotransakcjach. Przez udaną akcję marketingową „Apex Legends” udało się odgryźć spory kawałek toru, łącznie z częścią, która należała do „Fortnite”. Na początku marca „Apex Legends” miało bazę 50 mln użytkowników, „Fortnite” – 200 mln.

Trzy dni po premierze gry wycena EA na giełdzie skoczyła o 4 mld dol., czyli o 16 proc.

Na grach można już zarobić kolosalne pieniądze, biorąc udział w e-sportowych turniejach. Wydawca „Fortnite” tylko w tym roku przeznaczył na nagrody 100 mln dolarów.