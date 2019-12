Strach przed chińskim wywiadem. Marines mają szlaban na TikToka

Aplikacja TikTok została uznana za „zagrożenie cyberbezpieczeństwa” przez marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych i zostanie usunięty ze wszystkich służbowych urządzeń mobilnych należących do osób zatrudnionych przez administrację rządową – informuje Newsweek.

Nie do końca wiadomo, dlaczego Marynarka Wojenna uznała aplikację za niebezpieczną, ale według amerykańskiego tygodnika chodzi o „ochronę danych osobowych”. Informacje mediów potwierdził rzecznik Pentagonu podpułkownik Uriah Orlando.

TikTok, to niezwykle popularna, głównie wśród nastolatków chińska aplikacja do nagrywania krótkich, 15-sekundowych zabawnych filmików.

Amerykanie uważnie przyglądają się wszystkim chińskim aplikacjom, a zwłaszcza tym, które wymagają podania swoich danych osobowych lub innych wrażliwych danych. Na razie nie ma dowodów na to, że TikTok wysyłane jakiekolwiek dane na serwery chińskiego rządu. Firma ByteDance, które jest właścicielem aplikacji, zapewnia, że TikTok dostępny poza Chinami nie jest tą samą aplikacją, którą stworzono z myślą o użytkownikach z Chin, a dane osobowe są należycie chronione. Według ByteDance dane obywateli USA z aplikacji są w całości przechowywane w USA, a w Singapurze znajduje się jedynie backup.

TikTok to nie jedyna chińska firma, która budzi podejrzenia władz w Waszyngtonie. Kłopoty mają też takie giganty jak Huawei i ZTE, które usiłowały walczyć o udział w budowie amerykańskiej sieci 5G. Rząd w Waszyngtonie nie chce jednak do tego dopuścić, twierdząc, że firmy te działają w interesie rządu w Pekinie i stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. We wrześniu tego roku Bloomberg napisał, że prezydent Donald Trump rozważa usunięcie wszystkich chińskich firm z giełdy na Wall Street. Chodzi m.in. o takie firmy jak Alibaba, JD.com, Pinduoduo, czy Baidu.