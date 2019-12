Nie masz 13 lat, to zapomnij o Instagramie. Chyba, że skłamiesz

Z kolei nowe ustawienie Instagram Direct sprawi, że jedynie użytkownicy obserwowani przez daną osobę będą mogli rozpocząć z nią rozmowę lub dodać do konwersacji grupowej. Serwis podaje, że poznanie wieku osób korzystających z Instagrama ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia młodym ludziom bezpieczeństwa w ramach platformy. Pozwoli na tworzenie usług dostosowanych do wieku członków społeczności oraz wesprze przestrzeganie regulaminu platformy, wedle którego osoby poniżej określonego wieku nie mają dostępu do Instagrama.