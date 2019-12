Putin nakłada kaganiec na usługi cyfrowe. Firmy protestują

W poniedziałek Władimir Putin podpisał dwie ustawy poważnie ograniczające rosyjskich użytkowników urządzeń i internetu. Pierwsza to ustawa o obowiązkowej pre instalacji rosyjskiego oprogramowania na smartfonach, laptopach, tabletach, komputerach stacjonarnych i telewizorach z funkcją SMART TV, sprzedawanych na terenie Rosji.

Ustawa jest autorstwa grupy deputowanych na czele z przewodniczącym komitetu ds polityki gospodarczej Siergiejem Żigariowym. Została przyjęta w trybie pilnym. Projekt wpłynął do parlamentu w lipcu.

W połowie listopada Stowarzyszenie Firm Handlu Internetowego zaapelowała do Dumy (niższa izba rosyjskiego parlamentu) o przeprowadzenie wysłuchania publicznego na temat nowej ustawy. Sprzedawcy argumentowali, że nie wiadomo, kto powinien dokonywać pre instalacji rosyjskiego oprogramowania – sprzedający czy producent. I kto odpowie za niewykonanie tego obowiązku. Bez powodzenia. Nikt nie wysłuchał głosów sprzedawców i producentów. Obie izby parlamentu przegłosowały nową ustawę.

Firmy zwracały uwagę, że nowe wymagania wobec sprzedawców elektroniki doprowadzą do monopolu w sferze rosyjskiego oprogramowania. I grożą wzmocnieniem procesów dezintegracyjnych wewnątrz Euroazjatyckiego Związku Gospodarczego (tworzą go Rosja, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan i Armenia).

Także w poniedziałek Władimir Putin podpisał inną ustawę utrudniającą życie użytkownikom i dostawcom usług cyfrowych. Jest to ustawa o karach za złamanie przez operatorów obowiązku przechowywania danych personalnych na terenie Rosji.

Nowe przepisy nakładają wysokie kary na osoby i firmy, które nie będą chciałby przechowywać zgromadzonych danych w Federacji. Przy pierwszym złamaniu przepisów kara dla kierownictwa wyniesie od 100 tys rubli do 200 tys rubli (6,1 tys. -12,2 tys zł). A dla firm od 1 mln rubli do do 6 mln rubli (60 tys zł – 362 tys zł). W wypadku recydywy kara dla szefów sięgnie 800 tys rubli (48,2 tys zł) a dla firmy – 18 mln rubli (1,1 mln zł).