Prezydent Iranu znalazł sposób na zamieszki. Wyłączył internet

CNN informuje, że cena za galon zwykłego paliwa skoczyła do 57 tys. riali (1,71 dol.) z 40 tys. riali (1,20 dol.) za galon (ok. 4 litrów), a gdy miesięczne subsydiowane racje dla każdego samochodu prywatnego zostały obniżone z 70 galonów do 16 galonów, cena benzyny wzrosła nawet do równowartości 3,42 dol.) za galon. Aktualna cena paliwa, nawet jeśli jest mniejsza niż w większości państw, jest dla Irańczyków zbyt wysoka.