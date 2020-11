BuzzFeed został właścicielem popularnego serwisu politycznego

Jonah Peretti mówił niedawno w wywiadzie, że strona HuffPost jest atrakcyjna ze względu na różnorodność treści oraz różnorodność wiekową odbiorców, co doskonale pasuje do profilu medialnego BuzzFeed.

Verizon Communications to dostawca usług telekomunikacyjnych a także właściciel portalu Yahoo, który przejął za 4,83 mld dolarów w 2016 roku. Jednak od lat ma kłopoty finansowe. W zeszłym roku sprzedał platformę blogową Tumblr.

Natomiast największym problemem HuffPost był w ostatnich latach odpływ reklamodawców, co zmusiło firmę do drastycznych cięć finansowych, łącznie ze zwolnieniami pracowników. Od zeszłego roku HuffPost z umiarkowanym sukcesem wprowadził subskrypcyjny model dostępu do treści.