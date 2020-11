Sklonował Instagrama, dostał pozew od Facebooka

Co więcej, z platformy należącej do Facebooka nielegalnie (przy pomocy oprogramowania do automatyzacji pobierania publicznych profili) skopiował dane użytkowników, zdjęcia i filmy, a następnie umieścił je w swoich serwisach. Jak podaje Techcrunch, w sumie „przejął” w ten sposób ponad 100 tys. kont.

Koncern Marka Zuckerberga o tym procederze dowiedział się rok temu, a teraz złożył pozew przeciw Turkowi. Facebook informuje, że pozwany kontrolował kilka domen, wiele o nazwach podobnych do Instagrama, w tym: jolygram.com, imggram. com, finalgram.com, czy ingram.ws, a niektóre z nich działały od ponad trzech lat. Najnowsza strona – Finalgram.com – została oddana do użytku w październiku ubiegłego roku. Choć nie wiadomo, ilu odwiedzających miały nielegalne witryny Sahinturka, to Techcrunch wskazuje, że generowały „duży ruch”.