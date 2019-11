Przez Facebooka można już zrobić zakupy i przelew

Facebook deklaruje, że pracuje nad uruchomieniem płatności w kolejnych aplikacjach. Portal The Next Web przypomina natomiast, że gigant mediów społecznościowych testuje już WhatsApp Pay w Indiach od ponad 18 miesięcy. Niedawno jednak indyjski bank centralny potwierdził, że firma nie spełniała jeszcze norm dotyczących lokalizacji danych, co może być przeszkodą w oficjalnym uruchomieniu usługi.

Ciekawym aspektem nowej usługi od Facebooka jest to, że nie trzeba mieć konta na portalu społecznościowym, aby korzystać z Facebook Pay. Należy mieć jednak konto w aplikacjach, które będą obsługiwać płatności, czyli np. na Messengerze. Wydaje się to kluczowe, ze względu na to, że gigant deklaruje, iż transakcje użytkowników mają być śledzone przez odpowiednie algorytmy. Pozyskane informacje mają być wykorzystywane przez Facebooka m.in. do lepszej personalizacji wyświetlających się reklam.