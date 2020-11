Amazon będzie sprzedawał i dostarczał leki. Apteki w opałach

Zakupy w Amazon Pharmacy mają być łatwe i bezpieczne. Używając zabezpieczonego loginu klienci będą mogli dodawać informacje o swoim ubezpieczeniu zdrowotnym, zarządzać receptami oraz wybierać opcje płatności za pośrednictwem usługi Amazona, płacąc samemu lub z ubezpieczenia. Amazon zobowiązał się też do przestrzegania „wszelkich przepisów” a także do nie oferowania leków na bazie opioidów.

Klienci Amazon Pharmacy będą mogli też sprawdzić, jaka jest cena leku, kiedy kupują go sami, a kiedy przez swoje ubezpieczenie zdrowotne. Klienci będą mieli dostęp zarówno do tańszych leków generycznych jaki do leków markowych.