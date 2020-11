Wrócił pomysł podatku od cyfrowych gigantów. W Sejmie jest już projekt

Wcześniej podobne progi zakładał projekt rządowy, ale Polska pod presją rządu USA wycofała się z takiego rozwiązania. Wiele innych państw UE zrobiło podobnie. Podatek chciała za to twardo wprowadzać Francja, do czego doszło i spowodowało to zapowiedź karnych ceł na wiele produktów eksportowanych z tego kraju do USA. Francja ostatecznie podatek zawiesiła, ponieważ kompromisowy wariant takiej daniny cyfrowej ma powstać w ramach OECD, ale mimo miesięcy pracy nie widać postępów, a wręcz pojawiły się informacje, iż taki projekt jest niemożliwy do przygotowania.