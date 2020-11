Uber krwawi. Mniej klientów przez koronawirusa

W III kwartale firma odnotowała przychody na poziomie 3,1 mld dol., co oznacza spadek o 18 proc. rok do roku. Przychody generowane z usług płatnych przejazdów spadły o 53 proc. Z kolei działalność Uber Eats wygenerowała o 125 proc. wyższą sprzedaż.

Strata w III kwartale wyniosła 1,8 mld dol. W sumie od początku roku Uber stracił już 5,8 mld dol. Dara Khosrowshahi, prezes Ubera podczas telekonferencji starał się przekonać inwestorów, że spółka jest na ścieżce do rentowności. Jest on przekonany, że Uber osiągnie swój cel, jakim jest wypracowanie kwartalnego zysku do końca przyszłego roku.