Muzyczny serwis Spotify testuje aplikację dla dzieci

W aplikacji można tworzyć własne playlisty oraz wybrać własny, kolorowy awatar. Materiały umieszczane w Spotify Kids nie zawierają reklam i są wybierane przez zespół redaktorów. Całość podana jest w aplikacji z prostą nawigacją i kolorowym interfejsem. Aplikacja jest tak zabezpieczona, by dzieci nawet przypadkiem nie przełączyły się na podstawową wersję Spotify. Można też ustawić wiek dziecka, co sprawia, że dostępne utwory są dostosowane do wieku słuchającego. Dla najmłodszych są wtedy dostępne wyłącznie bajki i piosenki z bajek dla najmłodszych. Starsze dzieci będą miały dostęp do utworów popularnych piosenkarzy i piosenkarek, jak Ariana Grande czy Bruno Mars.