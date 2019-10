Instagram walczy z poprawianiem wyglądu

Już wkrótce znikną filtry powiększające usta, wyszczuplające i wygadzające twarz – potwierdziła firma Spark AR, odpowiedzialna za tworzenie filtrów na Instagramie. Nie wiadomo jeszcze konkretnie, o jakie filtry chodzi i kiedy dokładnie zapowiedziane zmiany zostaną wprowadzone, ale mają one tyle samo zwolenników, co przeciwników. Nie znikną na pewno filtry, które m.in. imitują piegi i dają efekt kolorowego makijażu.

Przeciwnicy argumentują, że filtry przyczyniają się do problemów z samooceną użytkowników portalu oraz do presji na idealny, wciąż młodzieńczy wygląd. Natomiast przeciwnicy usunięcia filtrów argumentują, że to nic nie da dopóki w mediach społecznościowych będą lansować się celebryci, których wygląd został poprawiony – i to nie za pomocą filtrów, ale zabiegów estetycznych.