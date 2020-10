Google przed sądem. Wielka szansa na powrót do gry Binga

Wyszukiwarka Bing firmy Microsoft jest drugim co do wielkości konkurentem. Miała 6,7 proc. udziału w rynku w USA we wrześniu, w przeciwieństwie do 88,1 proc. Google’a – podaje Statcounter. Inni gracze to Yahoo z 3,29 proc., DuckDuckGo z 1,7 proc. Udział Bing w rynku tylko nieznacznie się zmienił w ciągu ostatniej dekady.