Rewolucja w Microsofcie. Praca zdalna na zawsze i elastyczne godziny

Microsoft zamknął swoje biura w marcu a sklepy stacjonarne w czerwcu, a następnie zdecydował, że większość z nich nie zostanie ponownie otwarta do stycznia 2021 roku. Teraz kierownictwo koncernu zdecydowało, że praca zdalna będzie możliwa zawsze. I to dla wielu pracowników.

Według portalu The Verge koncern poinformował swoich pracowników, że mogą zdecydować się na permanentna prace zdalną, jeśli tego chcą. Część pracowników nie będzie mogła przejść na taką formę zatrudnienia, ponieważ potrzebują dostępu do centrów danych czy laboratoriów i nadal będą musiały pracować stacjonarnie. Dotyczy to m.in. pracowników opiekujących się wszelkimi danymi, pracujących w centrach badawczych czy zajmujących się szkoleniami. Jednak także oni częściowo będą mogli pracować z domu – w ramach pracy w trybie hybrydowym, gdzie połowę czasu będzie można spędzić na pracowaniu w domu a w biurze czy laboratorium pojawiać się tylko w razie konieczności.