Pandemia w Amazonie. 20 tys. pracowników zakażonych

CNN podaje, że przeprowadzono dokładną analizę danych wszystkich 1,372 mln pracowników tzw. pierwszej linii w Amazonie. Dotyczyło to tych, którzy byli zatrudnieni w dowolnym momencie od 1 marca do 19 września 2020 r. W porównaniu z ogólnym odsetkiem zakażeń dane z Amazona nie są wyjątkowe, a nawet – jak wskazał koncern – były o 42 proc. niższe od tego co wynikałoby ze średniej opracowanej na podstawie analiz ekspertów John Hopkins University.