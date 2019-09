Przełomowy wyrok TSUE. Google odetchnęło

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oznacza, że gigant będzie musiał usuwać sporne wyniki wyszukiwania tylko w Europie. Decyzja sądu odnosi się do sporu między Google a francuskim urzędem ochrony danych osobowych (CNIL).

Konflikt rozpoczął się w 2015 roku, kiedy CNIL nakazał koncernowi usunąć linki do stron internetowych z listy wyników wyszukiwania, które rzekomo zawierały wprowadzające w błąd informacje, na całym świecie. Google odmówiło, argumentując, że przestrzega „prawa do bycia zapomnianym” poprzez geoblokowanie wyników w Europie, ale francuski urząd chciał, by wyniki zostały usunięte na całym świecie.