Microsoft jednak nie kupi chińskiego TikToka. Jest nowy faworyt

Nie oznacza to jednak, że plan przejęcia TikToka przez amerykańskie przedsiębiorstwo kompletnie spalił na panewce. Wszystko wskazuje na to, że spółkę-córkę ByteDance kupi Oracle.

Gigant branży IT, wyceniany na 175 mld dol., stosunkowo późno włączył się do walki o TikToka, ale niespodziewanie jest dziś faworytem do akwizycji (a właściwie jedynym, który chce dokonać takiej transakcji), po tym jak ByteDance oficjalnie odrzuciło ofertę Microsoftu. Koncern Gatesa wydał już oświadczenie, w którym przekonuje, iż jego propozycja byłaby dobra dla użytkowników TikToka, a jednocześnie chroniłaby interesy bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Firma podała, że chciała zapewnić chińskiej usłudze na rynku USA „najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa, prywatności i zwalczania dezinformacji”.