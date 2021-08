Netflix zmienia ceny w Polsce. Cios w dzielenie konta

Można się jednak domyślać, że takie, a nie inne zmiany w cenniku mają zmniejszyć atrakcyjność popularnej praktyki dzielenia się kontem przez użytkowników serwisu. Od jakiegoś czasu Netflix, któremu wcześniej to nie przeszkadzało, zaczął dążyć do ograniczenia współdzielenia się kosztami przez swoich subskrybentów. Obecnie w warunkach korzystania zapisane już jest, że korzystać wspólnie mogą tylko osoby wspólnie zamieszkujące (czego na razie Netflix nie sprawdza), podwyższenie ceny najwyższego pakietu zmniejsza nieco atrakcyjność cenową dzielenia się kontem. Nadal się to opłaca, ale w sytuacji w której koncern zacznie częściej domagać się dodatkowych potwierdzeń logowania itp., może się okazać, że mimo niższej jakości transmisji w najtańszym pakiecie może się on okazać lepszym wyjściem dla klientów.