WhatsApp i Instagram zmieniają nazwy

Zmiana będzie nieznaczna, ale wyraźnie sugeruje, jaką strategię obrał właściciel Facebooka wobec swoich innych serwisów. Aplikacje będą występowały pod dłuższymi nazwami – „WhatsApp from Facebook” (ang. „WhatsApp od Facebooka”) i „Instagram from Facebook” (ang. „Instagram od Facebooka”).

Zabieg ten ma na celu zwiększenie transparentności aplikacji należących do Facebooka i podkreślenie ich współzależności. Chodzi o to, by użytkownicy wiedzieli, że WhatsApp i Instagram mają tego samego właściciela. Jak tłumaczy firma, chce tym samym być „bardziej przejrzysta jeśli chodzi o produkty i usługi, które są częścią Facebooka”.