Świetne wyniki Apple, Google i Microsoftu. Motorem pandemia

Wyniki były zdecydowanie wyższe od prognoz analityków. Sprzedaż iPhone’ów wzrosła w skali roku prawie o połowę i wyniosła 39,57 mld dol. Z kolei przychody z usług (m.in. Apple TV) wzrosły o 33 proc. do 17,48 mld dol.

Choć gigant mierzy się z poważnymi problemami logistycznymi (braki półprzewodników na rynku), korzysta mocno na zdalnej pracy i nauczaniu, co zwiększyło sprzedaż iPadów (wzrost przychodów o 12 proc. do 7,37 mld dol.) i laptopów Mac (wzrost przychodów o 16 proc. do 8,24 mld dol.). Powodzeniem cieszy się sprzedaż najnowszego modelu iPhone12 i gadżetów ubieralnych. Mimo tak dobrych wyników, kurs akcji spada w notowaniach pozasesyjnych.