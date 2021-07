Trump pozywa internetowych gigantów. Za cenzurę

Po ataku demonstrantów z 6 stycznia na Kapitol platformy mediów społecznościowych szybko cofnęły możliwość publikowania dla ówczesnego prezydenta Trumpa. Przez lata testował on granice polityki platform wokół dezinformacji, a nawet gróźb przemocy, ale jego rola w wydarzeniach tamtego dnia przekroczyła wszelkie granicę. Trump wkrótce znalazł się bez megafonu, za pomocą którego mógłby dotrzeć do swoich wielu milionów obserwujących na Twitterze, Facebooku i YouTube, co okazało się dla niego ogromną karą.