Google i Apple niszczą konkurentów? Wielkie pozwy

Zarzuty wobec Google dotyczą głównie tłumienia konkurencji i zmuszania konsumentów do płatności w aplikacji, które zapewniają firmie znaczne cięcia kosztów.

Nowojorska Prokurator Generalna Letitia James współprowadzi proces wraz z prokuratorami generalnymi z Tennessee, Północnej Karoliny i Utah. Koalicja ponadpartyjna reprezentuje 36 stanów w tym Kalifornię, Florydę, Massachusetts, New Jersey, New Hampshire, Kolorado i Waszyngton, a także Dystrykt Kolumbii.

– Dzięki nielegalnemu postępowaniu firma zapewniła, że setki milionów użytkowników Androida zwracają się do Google, i tylko do Google, z milionami aplikacji, które mogą pobrać na swoje telefony i tablety – twierdzi James w komunikacie. – Co gorsza, Google niszczy siłę napędową milionów małych firm, które chcą tylko z nim konkurować – dodaje.