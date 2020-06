Media społecznościowe mają kłopot. Bojkot wielkich marek

Sieć kawiarni postanowiła zrezygnować z płatnych reklam w social mediach, ale nie zamierza zaprzestać umieszczania postów bez płatnej promocji. Biuro prasowe Starbucksa, jak informuje BBC, przekazało również, że zawieszenie reklam nie obejmuje należącego do Google serwisu YouTube. Decyzja koncernu najmocniej dotknie więc Facebooka, do którego należy zarówno Facebook, jak i Instagram.

Decyzja Starbucksa zapadła po tym, jak ogólnoświatową rezygnację z reklam we wszystkich mediach społecznościowych ogłosiła Coca-Cola, która wezwała firmy do których należą media społecznościowe do „większej odpowiedzialności”.