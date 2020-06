“Gangsterskie” metody Apple. Problem twórców aplikacji

W mailu przesłanym do “The Verge” Apple tłumaczy, że wymaga od deweloperów, by przestrzegali konkretnych wytycznych, jak również odpowiedniego modelu biznesowego. Koncern nie skomentował bezpośrednio sytuacji z Hey. Jednak stwierdzono, telefon do przedstawicieli Hey nie był niczym niezwykłym, a każda aplikacja w App Store musi oferować zakupy w niej, jeśli ma oferować także dostęp do treści zakupionych na innych platformach.