Rewolucja na ulicach. Amerykański gigant musi się dostosować

Kierowcy Ubera w Londynie będą musieli przesyłać swoje zdjęcie do weryfikacji, by udowodnić, że stosują nowe zasady bezpieczeństwa. Weryfikacja nastąpi podczas logowania do systemu. Aplikacja Ubera wykryje, czy kierowca nosi maskę i tylko wtedy pozwoli mu kontynuować rejestrację.